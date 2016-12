Parkimisprobleemide lahendamiseks tegid sotsiaaldemokraadid Tallinna järgmise aasta eelarvesse muudatusettepaneku eraldada kuus miljonit eurot parkimismajade pilootprojektile, et ehitada parkimismaja Õismäele, Mustamäele ja Lasnamäele. Sotside tehtud ettepanekut asub linnavolikogu menetlema täna õhtul toimuval istungil.

"Üleautostumine on selge probleem, aga muruplatsid peavad jääma lastele mängimiseks. Mustamäel on hinnanguliselt puudu 30-40 tuhat parkimiskohta, aga isegi kõigi selle linnaosa parkide ja haljasalade parklateks muutmine ei lahenda parkimisprobleeme. Seetõttu oleme teinud ettepaneku ehitada parkimismajad, et säilitada pargid ja haljasalad," ütles Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraadist liige Hanno Matto.

Matto sõnul annab potentsiaalse parkimismaja võrdne kaugus välisuksest bussipeatuseni tänasele autojuhile võimaluse otsustada ühistranspordi kasuks ning vähendada sellega teadlikult igapäevast autokasutust. "Kui Tallinnasse saab rajatud piisavalt palju parkimismaju, siis saame seniste parkimisplatside asemele rajada haljasalasid ja laste mänguväljakuid," selgitas Matto parkimismajade positiivset mõju elukeskkonnale.

Matto lisas, et parkimismajades asuvate garaažide juurde on võimalik rajada ka panipaigad. "Nõukogude aegsete paneelmajade ruumiprogramm ei ole mõelnud piisavalt palju panipaikade peale. Seetõttu on mõistlik ehitada parkimismajadesse panipaigad, kus saaks suvel näiteks hoida laste talvist spordivarustust," selgitas Matto.