Mõistlik on siiski hoida ühte kindlat stiili – nii on kõige hõlpsam silma rõõmustava tulemuseni jõuda.

Olgu trendid millised tahes: kui valid rohelise-punase-valge kombinatsiooni, oled vääramatult õigel jõululainel. Kes valib mitmes suuruses punased jõulukuulid ja piirdubki nendega, kes lisab valgeid lumehelbeid, lehve, looma- ja linnukujukesi vmt – et saada stiilne tulemus, on oluline hoida kinni valitud värvidest.

Rahvuslikus võtmes kuusk

Selle stiili eelistajail pole kunagi jõuluehete kokkupakkimisega suuremat muret – enamik neist saab jõuluaja lõpuks lihtsalt nahka pistetud, ülejäänust sobib suurem jagu ahju pista, nii jääbki vaid väike karbitäis, mida järgmiste jõuludeni hoida. Selline kuusk on ehitud uhketes värvilistes paberites kommide, kodus küpsetatud-kaunistatud piparkookide, väikeste õunte, õhuliste paberist lumehelveste, käbide, riidest lehvide, heegeldiste või õlest punutistega.

Kas ainult tuledest piisab?

Aga kes saab tulla ütlema, et seda on liiga vähe – kui kodustele meeldib, on seegi kõigiti sobiv lahendus. LED-tuled pakuvad senistest rohkem võimalusi, valida saab vilkuvate või püsivalt põlevate, mitme- ja ühevärviliste, suurte või väikeste lampidega tulede vahel. LEDid on töökindlad, ka ei pea muretsema ülekuumenemisohu pärast.

Retrostiilis ehitud puu

Paljudes peredes on alles nõukaaegsed kuuseehted, enamasti seisavad need aga kusagil pööningunurgas või panipaiga kaugeimas sopis – sest tulid uued ja uhkemad, mille kõrval senised tundusid igavad ja mõttetud. Neil, kellele vanad ehted meenutavad olnud aegu, tasub ehk korraldada retrojõulud või -aastavahetus ja riputada vahelduseks kõik jänesed, kosmonaudid, raketid ja muu tolleaegne kraam puu külge. Kes teab, mis meeleolu see luua võib! On ju kodusid, kus tava ehtida kuusk vaid nõukaaegsete ehetega on viimase ajani au sees püsinud ja juba järgmisele põlvkonnale pärandunud – mingi võlu peab neis ju olema!

Valgesse ehitud jõulupuu

Romantikutele on sageli meelepärane vaid valgete ehetega kaunistatud jõulupuu: eri suuruses jõulukuulid, pitsilised südamed ja sädelevad inglikujud, lisaks veidi hõbedast – või miks mitte hoopis kuldset – karda, sulgi või kunstlund ja sooja valgusega jõulutuled. Sellise kuuse ehtimisel peetakse tavaliselt kinni põhitõest, et rohkem on alati uhkem – ja kokku saab jõulupuu kui muinasjutt.

Kullasäras jõulukuusk

Kulla ja pruuni kombinatsioon aitab luua piduliku ja elegantse jõulupuu. Kasuta suuri kuldseid klaasmune ja struktuurse või sametise pinnaga pruuni värvi jõuluehteid – tulemus saab soe ja ligitõmbav. Kooslust saab täiendada soojas toonis LED-tuledega ning kulla- või vasekarva karraga.

Kuuseehted taaskasutusse