Ameerika turist tundis Moskvas äkki suurt vajadust keha kergendada. Otsis ja otsis, aga ei suutnud kuidagi sobivat kohta leida. Niisiis läks ta ühte kõrval-

tänavasse, et asjatoimetused ära ajada. Ta ei jõudnud veel püksilukkugi avada, kui miilits küsis:

"Hei, sina, mida sa teed?"

"Ma pean pissima, härra." - "Sa ei tohi seda siin teha! Tule minu järel!"

Miilits juhatas ta ilusasse aeda, kus oli ereroheline muru, ilusad lilled ja pügatud hekid. "Siin võid pissida," ütles võmm.

Ameeriklane kehitas õlgu, pööras selja, avas luku ja lasi otse lillepeenrasse.

"Ahhh! Väga hea! Tänan! See oli teist väga lahke. Kas see on vene viisakus?"

"Ei. See on Ameerika saatkond."