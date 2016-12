sorry for being this crazy cat-lady all of a sudden 🐱 but let's just take a minute for this cutenesss overload level 1000000! (is this even real life) and thank you @apalmik for capturing the moment 💓 #thiscattho #scottishfold #scottishfoldcat #scottishfoldcat #scottishfoldlovers #foldcats #scottishfoldsofinstagram

A photo posted by L I I S L E M S A L U (@liislemsalu) on Dec 5, 2016 at 8:38am PST