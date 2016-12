Mees astub baari ja tellib martiinit. "Milline kokkusattumus!" ütleb baarimees. "Ainus külastaja, kes siin praegu on, see ilus blondiin seal, joob samuti martiinit!" Pärast mõnda lonksu jalutab mees blondiini juurde ja lausub: "Kas pole huvitav kokkusattumus, et me mõlemad sama jooki joome?" "Jah, on küll," vastab neiu. "Mina olen siin selle-pärast, et mul on suur tähtpäev. Pärast kahtekümmend aastat üritamist olen ma lõpuks rase!" "Milline kokkusattumus!" on mees üllatunud. "Ka minul on suur tähtpäev. Pärast mitmeid aastaid üritamist aretasin ma lõpuks mitmevärvilise kana!" "Kuidas teil küll selline asi õnnestus?" imestab blondiin. "Tuli paljusid erinevaid kukkesid katsetada," vastab mees. "Milline kokkusattumus!!!" on naine taas üllatunud.