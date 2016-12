"Üldiselt usun, et kõigile teadaolev teema, milleks on üks või kas või mitu inimest, kes on meie eludes alati olemas. Need on need inimesed, keda oleme alati valmis aitama. Justkui see armastus, mis ei vaja mitte mingit kompenseerimist, vaid tuleb siiralt," selgitab Liis loo tagamaid.

2. Koit Toome ja Laura "Verona" (muusika: Sven Lõhmus, sõnad: Sven Lõhmus)

"Sattusime juhuslikult Sveniga suvel Itaalias puhkama. Käisime Kesk- ja Lõuna-Itaalias. See reis andis idee. Sven rääkis, kuidas ta istus Veronas ja jõi veini, vaatas maja, kus Romeo ja Julia olid ja mõtles, et võiks sellest laulu teha," rääkis Koit.

Laura sõnul on laulu sõnum see, kuidas tänapäeval on nii kiire, kuid klassikaline Romeo-Julia armastuslugu jääb. "Armastuse idüll jääb meid alati kummitama heas mõttes," lisas ta.

3. Rasmus Rändvee "This Love" (muusika: Bert Prikenfeld, Stewart James Brock, Ewert Sundja, Rasmus Rändvee, sõnad: Stewart James Brock, Ewert Sundja, Rasmus Rändvee)

(Mart Vares)

Rändvee sõnul oli loo kirjutamisprotsess põnev ja elev, kuna sai koos töötada oma lapsepõlveiidolitega, kelle sekka kuuluvad nii Ewert Sundja kui ka Bert Prikenfeld ja Stewart James Brock.

4. Kerli "Spirit Animal" (muusika: Brian Ziff, Kerli Kõiv, sõnad: Kerli Kõiv)

(Brian Ziff)

"Mulle tundus, et nüüd on õige aeg. Varem ei olnud õige aeg. Nüüd oleks mulle väga suur au Eestit esindada," põhjendab Kerli, miks ta viimaks otsustas Eesti Laulul osaleda. Lugu räägib tema sõnul kaksikleekidest ning on armastuslaul, mille ümber ta soovis luua abstraktse maailma. "Kui kuulad, on seal palju loomi ja kujundeid. On valge tiiger, kes minu isiklik hingeloom, on ka hunt ja uss," lisab lauljatar.

5. Daniel Levi "All I Need" (muusika: Ago Teppand, Daniel Levi Viinalass, sõnad: Ago Teppand, Daniel Levi Viinalass)

(Anete Palmik)

Eesti Laulu võistluslugu sündis suvel sõbra juures. "Laul jutustab tõesti ühte lugu minu vennast ja tema pruudist. Ilus ja liigutav lugu on seal taga," rääkis Daniel.

6. Alvistar Funk Association "Make Love, Not War" (autorid: Inga Kaare, Margus Alviste, Jürgen Urbanik)

Loo laulja Inga rääkis, et kõik lood mida ta Alvistar Funk Associationiga teeb on tehtud haldjakeeles, samuti ka see laul. "Make Love, Not War" laulus on 52 sõna aga sellist, millest saavad kõik aru (riikide nimed), ülejäänud on kõik improviseeritud haldjakeel. Kusjuures bändiliikmed leidsid üksteist Facebooki teel.

7. Close To Infinity feat. Ian Karell “Sounds Like Home” (autorid Ian Robert Karell, Johannes Kanter, Sander Uip, Tanel Kordemets)

Ian Karell on Eesti juurtega, kuid ta on ise pärit Ameerikast, Pennsylvaniast, Eestisse tuli ta 8 aastat tagasi. Close To Infinity on eesti bänd ning nende teed Ian Karelliga said kokku proovisaalis, kui Karell oma teise bändiga proovi tegi. Lugu räägib Karelli oma" Eesti loost", sellest, miks ja kust ta tuli Eestisse ja millised raskused tal Eestisse elamisega kaasnesid. Ian Karell osaleb Eesti Laulul teist korda, ta kirjutas sõnad eelmisel aastal Eesti Laulul finaali jõudnud Kea loole “Lonely Boy”, samuti mängis ta selles laulus trumme. Mehed tulid end Eesti Laulule end tutvustama, kuid neile oleks suur au ka Eestit Eurovisionil esindada.

9. Almost Natural “Electric” (autorid: Amiran Gorgazjan, Anis Arumets, Noah McNamara, Willie Weeks)

Almost Naturali moodustavad Amiran Gorgazjan, kes on Armeenia päritolu, aga Põlvas kasvanud, ja Anis Arumets. Mehed kohtusid Tartus, Püssirohukeldris ning alates sellest on nad koostööd teinud. “Electric” on tehtud koostöös kahe Londonis resideeruva heliloojaga. Küsimusele, kui kaugele nad soovivad Eesti Laulul jõuda, vastas Anis Arumets: “Mida kaugemale seda parem, publicity on alati hea. Konkreetset eesmärki pole seadnud, vaatame, kaugele jõuame.” Hetkel nähakse enim vaeva lavashowga, kuid ka vokaalide paika saamisega. “Mina ja Amiran ei ole väga head lauljad,” naeris Anis Arumets. Mõlemad mehed osalevad Eesti Laulul esimest korda.

10. Antsud “Vihm” (autor: Aile Alveus-Krautmann)

Bändi nimi on tulnud A.H. Tammsaare “Põrgupõhja uus vanapagan” tegelase Kaval-Antsu järgi. Pealkiri "Vihm" viitab sellele, et vihm on kui vabastustuli, mis peaks ühiskonda puhastama. “Maailm vajaks uuesti seda vihma, mis peseks maailma puhtaks,” rääkis loo autor Aile Alveus-Krautmann.

Alveus-Krautmanni sõnul laul enamikele meeldib, kindlasti, kuna laul jääb meelde ja kummitama. “Inimestele on arusaadav olnud mõte sõnadega taga, on aru saanud, kuhu ma olen üritanud tüürida,” rääkis ta.

Lavashow osas pole samuti piiri peetud, kuna bändi liikmete sõnul peaks hakkama nende esituse ajal laval vihma sadama. Eelvooru saamine oli nende jaoks üllatus, kuid siiski oleksid valmis nad ka Eurovisionile minema.

11. Angeelia “We Ride With Our Flow” (autorid: Angeelia Maasika, Andres Kõpper)