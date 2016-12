"Üldiselt usun, et kõigile teadaolev teema, milleks on üks või kas või mitu inimest, kes on meie eludes alati olemas. Need on need inimesed, keda oleme alati valmis aitama. Justkui see armastus, mis ei vaja mitte mingit kompenseerimist, vaid tuleb siiralt," selgitab Liis loo tagamaid.

2. Koit Toome ja Laura "Verona" (muusika: Sven Lõhmus, sõnad: Sven Lõhmus)

"Sattusime juhuslikult Sveniga suvel Itaalias puhkama. Käisime Kesk- ja Lõuna-Itaalias. See reis andis idee. Sven rääkis, kuidas ta istus Veronas ja jõi veini, vaatas maja, kus Romeo ja Julia olid ja mõtles, et võiks sellest laulu teha," rääkis Koit.

Laura sõnul on laulu sõnum see, kuidas tänapäeval on nii kiire, kuid klassikaline Romeo-Julia armastuslugu jääb. "Armastuse idüll jääb meid alati kummitama heas mõttes," lisas ta.

3. Rasmus Rändvee "This Love" (muusika: Bert Prikenfeld, Stewart James Brock, Ewert Sundja, Rasmus Rändvee, sõnad: Stewart James Brock, Ewert Sundja, Rasmus Rändvee)