Saksamaal on kohtu all 34aastane naine, kes viskas oma kolm last teise korruse aknast alla. Lapsed jäid ellu, kuid neil on rasked vigastused.

Kolmapäeval Põhja-Rein-Vestfaalis Krefeldis alanud kohus kuulas ära, kuidas naine tänavu juunis oma kolm magavat last – kuue-, nelja- ja kolmeaastase – aknast alla viskas, kirjutas The Local. Lapsed said eluohtlikke vigastusi. Naist süüdistatakse kolmes mõrvakatses.

Süüdistatavale tehti ka psühhiaatriline ekspertiis ning kohtunik otsustab naise käekäigu üle pärast ekspertiisi tulemustega tutvumist. Kohtuistung oli kinnine, et kaitsta ema ja tema laste, kes elavad praegu isaga, õigusi.

Tänavu novembris mõistis Saksa kohus 15 aastaks vangi mehe, kes oli samuti oma kolm last aknast välja visanud. Kaks last said raskelt vigastada. Süüria pagulasest isa ründas lapsi sellepärast, et tema naine kaldus nautima läänelikke vabadusi.