Fraktsiooni esimehe Kristen Michali sõnul häirib fraktsiooni, et tööjõumaksude langetamisest on loobutud, samuti ei anta tema sõnul huvigruppidele võimalust eelnõuga tutvuda ja muudatusi tehakse üle jala.

Fraktsiooni aseesimees Hanno Pevkur ütles ERRile, et otsustati kasutada seadusest tulenevaid võimalusi, kuna eelnõu menetlemisega on uus valitsuskoalitsioon kiirustanud, vahendas ERRi uudisteportaal .

EKRE fraktsiooni aseesimees Henn Põlluaas ütles, et ka nende fraktsioon kavatseb venitama hakata, sest EKREl on riigieelarvele omad ettepanekud. Põlluaas teadis rääkida, et Reformierakond on välja arvutanud, et kui võtta iga parandusettepaneku vahel 10-minutiline vaheaeg, kestaks istung 36 tundi.