"Igal kevadel ma küsin: "Kas ei ole nooremaid ja paremaid?" Õppealajuhataja vastab: "Te olete kõige parem!" Ja kogu lugu," tõdeb 84aastane Gladys-Friederike Kuum. Ta on 60 aastat õpetanud keemiat ja bioloogiat, hädavajadusel koguni saksa keelt. Praegu annab ta ühel päeval nädalas tunde Maardu täiskasvanute gümnaasiumis, õhtukoolis. Kella neljast pärastlõunal kella üheksani õhtul. "Ma lihtsalt olen harjunud õpetama," ütleb Eesti vanim õpetaja.

HEA ÕPETAJA VALEM: «Isikliku eluga ei tohi klassi tulla. Ükskõik, mis sul kodus võib olla, ükskõik, mis võib olla, sa pead tulema klassi, naeratama ja olema heas tujus,» ütleb Gladys-Friederike Kuum, 84aastane pedagoog.

Kui palju sõltub nägusa noormehe hinne viisakast käitumisest ja põselohkudest?

Absoluutselt ei sõltu! Käitumine loeb muidugi väga palju, aga see ei ole noormehe enda teha, see tuleb perekonnast – kodunt tuleb see, sest õpetaja imesid ei tee, kool imesid ei tee.

Hinne tuleb aga ikka ainult teadmiste järgi. Ainult teadmiste järgi. (Pedagoog Kuum teab, et kordamine on tarkuse ema ja rakendab kordamisvõtet jutuajamisel sageli.) Kuulge, õpilased on ikka kõik ühesugused. Kui mõni on väetim või kehvem, siis teda upitad isegi rohkem, sest sa näed, et tal on tarvis abi.