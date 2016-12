Sildil on ingliskeelne kiri, mis kiidab turiste nende vapruse eest, et nad reisi kõlekülma linna ette võtsid.

Otsetõlkes kõlaks see nii: „Ükski terve mõistusega inimene ei tuleks novembris Helsingisse. Välja arvatud sina, äss. Tere tulemast.“

Tervitusplakat on seotud rahvusvahelise tehnoloogiakonverentsiga Slush. Konverents toimus Helsingis 30. novembrist kuni 1. detsembrini.

Slushi tegevjuht Marianne Vikkula ütles, et "Helsingi on novembris valitseva ilma tõttu ilmselt kõige hullem võimalik sihtkoht, kuna päikesevalgust on vaid mõned tunnid ning maapind on mudane. On pime, märg ja külm. Seetõttu on meie muidu igati armsat pealinna üpris keeruline reklaamida."