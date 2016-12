Põhjus, miks aktivistid just tulevase riigiprokuröri kabinetti külastasid, on Jeff Sessionsi kanepivastasus. Kanepi legaliseerimise pooldajad on mures, et kui ta justiitsministeeriumi juhtimise üle võtab, siis toimub tema konservatiivse hoiaku tõttu ka kanepi legaliseerimise juures tagasiminek.