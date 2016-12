Riigikogu fraktsioonide vahel katuseraha jagamise tulemusena võib pikalt viletsas seisus olnud valla lasteaed saada uue ilme või kohalik vabatahtlik päästekomando hädavajaliku varustuse. Justkui polekski midagi valesti, kuid ometi tuleb küsida, miks ei leia selleks raha hoopis kohalik omavalitsus. Veel vähem peaks üleriigilisi asju otsustama valitud rahvasaadik jagelema erakonnakaaslastega selle pärast, kelle valimisringkond sel aastal enim uut lumesaani väärib, millised külavanemad uusi ametimärke vajavad ning kelle kodukandi perenaiste seltsi võiks välismaale motivatsioonikoolitusele saata.

Põhiseadus ütleb selgelt, et riigikogu liige ei ole seotud mandaadiga ja kommenteeritud väljaanne lisab, et riigikogu liige ei esinda parlamendis mitte üksnes oma valijate või valimisringkonna huve, vaid ta teostab riigivõimu kogu rahva esindajana. Riigikogulane, pea seda meeles või tuleta meelde. On viimane aeg.

Katuserahad on riigikogulase jaoks kindlaim viis näidata oma valimisringkonna inimestele, et poliitikud teevad ära käega katsutavaid asju. Nii ei tule üllatusena, et rahvasaadikud on riigieelarvest erakonnale eraldatud kausist igaüks oma kulbiga tõstmise võimaluse kaotamise suhtes tõrksad – veel eelmisel aastal katuseraha jagamise süsteemi tuliselt kritiseerinud Vabaerakondki teatas nüüd, et kui raha antakse, tuleb see vastu võtta. Näis, kas sel aastal tavapärase katuserahade taotluse asemel hoopis riigieelarve muudatusettepanekud esitanud Reformierakond jätkab ka pikemaks ajaks opositsiooni jäädes samamoodi.

Maksumaksja raha katuserahade kaudu valimisringkondadesse laiali jagamise suurim probleem on selle läbipaistmatus. Lisaraha ei pruugi minna sinna, kus seda kõige enam tarvis, raha saamiseks võib piisata vaid mõne erakonnas mõjukama rahvasaadiku soosingust. Halvemal juhul liigub raha riigikogulase erakonnakaaslase või lähikondlasega seotud ettevõtmisele.

Seda halvem on, et katuserahade jagamise komme pole mitte ainult visa kaduma, vaid ka levib – sel aastal otsustas ka Tallinna linnavolikogu fraktsioonidele katuserahasid jagada. Peaministripartei, kes võimul ka pealinnas, sellise sammuga uut valitsemiskvaliteeti paraku ei näita.