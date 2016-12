Kui paljud meist käivad igal pühapäeval kirikus? Julgen väita, et ligi kolmveerand eestlastest ei käi. Miks? Sest statistikaameti andmetel tunnistab mingit kindlat usku veidi üle 300 000 inimese. Kirikuga ei ole eestlastel väga tihe suhe, kuid ometi olime kiired hukka mõistma presidenti, kes ametisse pühitsemisel tseremooniast kirikus loobus. Ja nüüd arvab lausa 61 protsenti eestlastest, et jõululaupäeval ikkagi peaks president kirikusse minema. Aga miks?

Mõned ütlevad, et traditsioon. Aga kas pole mitte nii, et igal inimesel, maal ja rahval on oma traditsioonid? Eelkõige just inimesel. Miks peaks keegi vägisi minema paika, millega tal mingit seost ei ole?

Käisin ka eelmiste jõulude ajal esimest korda pühadeaegsel jumalateenistusel. Jah, ilus oli, aga mingit erilist tunnet see minus ei tekitanud ja ma ei näe põhjust, miks peaksin sinna uuesti minema. Miks me siis ometi presidenti survestame?

Kui palju trotsi tekitaks see, kui jõululaupäeva jumalateenistus oleks kohustulik? Eestis kehtib usuvabadus kõigile.