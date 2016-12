Reformierakonna juhatuse ja erakonna uue juhi valimised toimuvad 7. jaanuaril 2017. Üldkogu ajastus tekitab küsimusi, sest kandideerijatele jääb enda tutvustamiseks veidi üle kahe nädala, kuhu sisse jäävad jõulupühad ja aastavahetus. Kui me korraldame oma juhi valimisi selliselt, siis ei anna see erilist lootust suuremale avatusele ja demokraatiale erakonnas. Lühike kandidaatide tutvustamise aeg ei võimalda kandideerida juhatusse erakonnaliikmetel üle Eestimaa ning ikka ja jälle osutuvad valituks vaid üleriigiliselt tuntud näod. Tundub nagu me kardaks demokraatiat, aga meil ei ole ju mingit põhjust seda karta!

Tasub silmas pidada, et erakonna põhikirja järgselt valime juhi ja juhatuse kuni kaheks aastaks, mis tähendab seda, et järgmised juhi valimised peaksid toimuma täpselt enne riigikogu valimisi, hiljemalt jaanuaris 2019. Selge on see, et keegi ei hakka erakonna juhti kaks kuud enne valimisi vahetama, mistõttu on praegu valitav esimees ka meie peaministrikandidaat, kelle juhtimisel me läheme järgmistele riigikogu valimistele.

Ma ei ole nõus Kristen Michaliga, kes ütleb, et erakonna sisevalimised on erakonna siseasi. Eesti poliitiline süsteem on ehitatud erakondlikule demokraatiale. Reformierakonnal on parlamendis suurim fraktsioon. Kui meie valimised jätavad mulje, et asjad on juba ette ära otsustatud ja uutel inimestel ei olegi võimalust, siis see annab tooni ühiskonnas tervikuna, sest inimesed ei usu, et oma võimetele tuginedes on võimalik riigis edeneda, kui sul ei ole vajalikke sidemeid.

Ma toetan Hanno Pevkurit erakonna esimehe kohale, sest arvan, et tema esindab avatumat ja demokraatlikumat valitsemisstiili, mis tooks endaga kaasa muutuse, mida me vajame. Usun, et erakonna juhina on ta ka teistele erakondadele valitsuskoostöö mõttes vastuvõetavam.

Palju on küsitud, miks mina juhiks ei kandideeri. Põhjuseid on mitmeid, kuid oluliseim põhjus on selles, et mul ei ole riigikogu mandaati. Olen praegu seotud oma tööga Euroopa Parlamendis ja valituks osutumisel oleks erakonda väga keeruline Brüsselist juhtida.