Kuid valitsema pääsemise ja peaministri koha saamise huvides pidi Ratas ja tema meeskond loovutama koalitsioonis kõik jõuministrite kohad riigipöördes Ossinovski-Tsahkna variseridele. Enamgi veel, neelama alla alanduse, et koalitsiooni suurima arvu riigikogu mandaatidega osalejana pidi leppima võrdse kohtade arvuga valitsuses. IRL riisus mandi. See järeleandlikkus tagas muidugi valitsusse pääsemise, kuid ei andnud Keskerakonnale loodetud juhtivat positsiooni. Kuid sellest järeleandlikkusest saab hästi aru. Oluline oli iga hinna eest valitsusse saada, sest pikalt opositsioonis olemine ruineerib poliitikut. Lisaks sai nii ka erakonna võimuvõitluses jämeda otsa tugevamini pihku.

Keskerakonna isa, ema ja nüüd juba vanaisa Edgar Savisaar oli Rahvarinde toetusega peaminister. Pärast Keskerakonna asutamist 1991. aasta oktoobris ja selle diktaatorlikku juhtimist 25 aasta jooksul ei saanudki Savisaarest Keskerakonna paberitega peaministrit. Savisaare Keskerakond kuulus küll mõne korra koalitsioonivalitsustesse, kuid ei osanud seal olla. Läks partneritega kiirelt oma jõulise esimehe natuuri tõttu tülli ja sai kinga. Seetõttu on eriti tunnustamist väärt, et Jüri Ratas Keskerakonna uue liidrina viis erakonna valitsema mõne nädalaga.

Jüri Ratas on käivitanud valitsuse – kui Repinskiga tegelemisest aega üle jäi – töö suure innu, trummipõrina ja uue retoorika saatel. On antud teada paljudest muudatustest, millede hulgas on tõesti enamikule valijatele sümpaatseid plaane. Ka vene valijaskond sai kiirelt teada, et nendega midagi halba ei juhtu – laiskadele ja eestlaste peale ülevalt alla vaatavatele umbkeelsetel lubati leevendada keelenõudmisi.

Vene keel ongi juba võidelnud endale kätte teise, küll põrandaaluse, riigikeele staatuse. See paistab silma eriti teenindussfääris ja suhtlemisel riigiametitega. Asi on läinud isegi niikaugele, et vähemalt üks ministeerium hakkas uue valitsuse ajal nobedasti saatma välja ka venekeelseid pressiteateid. Pean silmas rahandusministeeriumi (mis muide on IRLi kontrolli all), mis saatis detsembri alguses suurele ringile laiali oma avalike suhete osakonna juhi Ott Heinapuu allkirjaga pressiteate minister Mihhail Korbi Saaremaa visiidist.

Ke-So-IRLi koalitsiooni muudatuselubadused on vägagi pika viitsütikuga. Järgmisel aastal õieti midagi olulist ei toimu. Riigikogu majanduskomisjoni liige, Keskerakonna siseopositsionäär Erki Savisaar ütles telesaates, et koalitsiooni maksueelnõu ei too riigieelarvesse suurt muudatust. Maksude muutmise kobareelnõu laseb teha Re-So-IRLi valitsuse koostatud eelarveprojekti vaid 100 miljoni euro ulatuses muudatusi. See pole tõesti midagi märkimisväärset. Võrrelge kas või kavandatava Tallinna Linnahalli rekonstrueerimise kulutustega, mida hinnatakse ka umbes 100 miljonile eurole. Maksuvaba tulumaksu miinimumi tõstmine ja selle realiseerimine astmelisel kujul saab toimuma alles 2018. aastal. Kui toimub, sest terve aasta tuleb valitseda sente veeretades ning uusi makse ja rahahankimise allikaid otsides.

Aasta majanduse alal mitte midagi erilist ette võtmata, nagu oli ka eelmise koalitsiooni plaan, ei pruugi Ratase valitsusele kasuks tulla. Nii ongi õigustatud küsimus, kas nad üldse elavad selle hoovõtuaasta üle. Halvema ärahoidmiseks ongi juba hakatud paketilubadusi tagasi võtma ja plaane korrigeerima.

Reformierakonna vastulöök

Kogu uue valitsuse valitsemiskava paistab välja ettevõtjate sotsiaaldemokraatliku pigistamisena. Kuid rootslasedki on saanud aru, et pole hea ettevõtjaid ahistada, kuna nad annavad ja tagavad dinosauruse suuruse osa riigieelarve tuludest. Juba praegu on näha ja kuulda koalitsioonipartnerite sisemisi hõõrumisi. IRList ja Keskerakonna savisaarlastest on saamas jõuline siseopositsioon. IRL kaotas oma sinimustvalge näo ja nüüd on nad uue ideoloogia otsingul.

Tuleb ka silmas pidada, et meie ajakirjanduse, politoloogide ja arvamusliidrite poolt kergelt mõjutatavale rahvale ei passi pikalt võimulolijad. Eestlane vajab vaheldust, sealhulgas ka valitsuste vahetumist. Ka tuhatkonna inimese pealt kogu rahva eelistusi ära arvata püüdvate avaliku arvamise uurijate ärihuvid peavad saama toitu. Avalik arvamine peab selleks üles-alla lainetama. Seda annab muidugi korraldada.