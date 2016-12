Naisterõivaste pood Sinu Garderoob toob välja kolm küsimust, mida küsida sobiva peokleidi valimisel.

Mis tüüpi peole lähen? Peole minnes tuleb esimese asjana mõelda, kui formaalne see on. Kui tegemist on elegantse üritusega, oleks soovitav kanda pikka kleiti, mis on kvaliteetsest materjalist. Hea värvivalik on must või hall.

Kas kleit sobib mu kehakujuga? Kui Sul on mõned liigsed kilod, siis ei tasuks valida kleiti, mis on liiga ümber. Kui Su keha on pirnikujuline, siis väldi kleite, mis keha järsult keskkohast kaheks lõikavad, sest need rõhutavad Su laiu puusi. Kui oled lühikest kasvu, peaksid otsima kleite, mis sind näiliselt pikemaks muudaks.

Millised aksessuaarid sobivad kleidi juurde? Otsid kleidi juurde kaelakeed, käevõru, kõrvarõngaid? Mõtle asjad läbi ja küsi asjatundja nõu – iga kleidi juurde ei sobigi liiga palju ehteid. Vahepeal on vaid paar kõrvarõngaid kirss tordil.

Otsid sobivat peokleiti või vajad abi selle leidmiseks? Sinu Garderoob aitab!

Sinu Garderoob on loodud naisele, kes hindab kiiret ostlemist, mugavust, kvaliteeti ja selle kõige juures peab oluliseks ka taskukohast hinda.

Toodete valikul püüame erineda teistest e-poodidest ning uuendame poe valikut pidevalt. Kõik tooted on Euroopa päritolu (Inglismaa, Saksamaa, Itaalia, Poola, Tsehhi).

Sära ja ole ilus iga päev!