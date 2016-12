Täna on Kanal 2 eetris Eesti vaadatuima telesarja "Pilvede all" eelviimane osa. Kolmest õest on hetkel Piret see ainus, kelle elu ei saada sedavõrd suured segadused. Jätkuvalt on õhus Mari ja Indreku, aga ka Kertu ja Eriku teema. Viimase tõeline pale avaldub täna taas.

Tänases osas saab näha, millise otsuse on Kertu oma tuleviku osas teinud ning miks püüab Piret teda ümber veenda. Mari jääb Indrekule vahele ning mees saab teada, kus Sandra end varjab. Liina üritab veelkord Erikuga rääkida, kuid mees ei taha kuuldagi ei naisest ega lapsest. Inna paneb end Sirje ees piinlikku olukorda. Urmas püüab Innat ja Albertit lepitada. Kertu näeb Eriku tõelist palet. Erik aga usub, ühel ilusal päeval on Kertu tema kõrval tagasi...

"Pilvede all" on Kanal 2 eetris täna, kell 21:30.