Sõnn Päev sobib selleks, et ühendada isiklik ja ühiskondlik. Õige aeg selleks, et luua sotsiaalses plaanis vajalikke sidemeid või kasutada isiklikku sarmi tööalases tegevuses. Hakkad hallis massis rohkem silma.

Vähk Täiskuu võib sind muuta tujukaks ja ülitundlikuks. Võimalik, et sind hakkab kummitama mõni sundmõte, mis ei anna sulle rahu. Või on sul lihtsalt palju uitmõtteid, mis ei lase vajalikele asjadele keskenduda. 14.08 – Kuu Vähis.