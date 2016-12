Aleppost Twitterisse postitusi tegeva Bana Alabedi ema on teinud täna ahastava sissekande, milles tunnistab, et nende hirm antud olukorras on tappev.

"Kallis maailm, siin käib intensiivne pommitamine. Miks sa vaikid? Miks? Miks? Miks? Hirm tapab mind ja mu lapsi. Fatemah," kirjutas naine.

Täna hommikul pidi toimuma tsiviilisikute evakueerimine sõjakoldest, kuid siiani pole lahkunud mitte ükski buss, mis selleks tarbeks kohale toodi. Linnas käib massiline pommitamine ning sotsiaalmeediasse tehakse ahastavaid postitusi, kus jäetakse hüvasti lähedaste ning maailmaga.

Dear world, there's intense bombing right now. Why are you silent? Why? Why? Why? Fear is killing me & my kids. - Fatemah # Aleppo

U guess it's goodbye..

Thanks all who stand for us and pay for us.

But it's almost over and they are just hours away of killing us