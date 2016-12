Kuigi habemikust mees võib paljudele naistele tunduda eemaletõukav, siis tegelikult tuleks oma palja lõuaga kallim kindlasti ühe korraliku habemega mehe vastu vahetada.

Ajakirjas Evolutionary Biology avaldati uuring, mis kinnitab, et habemikest meestega tasub suhtesse astuda kuna tõenäoliselt on sel suhtel palju pikem eluiga kui suhtel palja lõuaga mehega, kirjutab veebiportaal Woman's Day.

Miks see nii on? Väidetavalt muudab habe mehe mehelikumaks ja naised ei taha endale naiseliku välimusega meest. Samas vihjab ka karvane lõug sellele, et mehel on kehas piisavalt testosterooni, mis omakorda vihjab sellele, et tegemist on küpse mehega. Selline mees aga ei kavatse naist niisama lollitada paarinädalase suhtega, vaid otsib endale partnerit kogu eluks.