Parlament võttis täna vastu seaduse, millega soodustatakse nende välismaalaste Eestisse elama asumist, kes on võimelised panustama Eesti arengusse.

Riigikogu liikme Andres Metsoja (IRL) sõnul on eesmärgiks lihtsustada kõrgepalgaliste inimeste tööleasumist Eestis ning eelkõige just info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnas. "Seetõttu arvati selle seadusega IKT valdkond sisserände piirarvu alt välja,“ tõi Metsoja näite.



"2013. aastal algatas siseministeerium toonase ministri Ken-Marti Vaheri eestvedamisel Eesti ühiskonnale ja majandusele lisandväärtust andvate talentide ligimeelitamiseks välismaalaste seaduse muutmise. Esimesed kaks etappi on jõustunud ja nüüd hakkas kehtima selle regulatsiooniga loodud kolmas etapp,“ rääkis Metsoja.



Metsoja selgituste kohaselt on seadusega kavandatud järgnevad olulisemad muudatused: iduettevõtluse eriregulatsiooni kehtestamine soodustamaks Eestisse elama asumist iduettevõtlusega tegelemise ja iduettevõttes töötamise eesmärgil, suurinvestorile elamisloa taotlemise aluse ja tingimuste kehtestamine, taotlusprotsesside lihtsustamine ja tähtajalise elamisloa menetlustes elamisloa pikendamise põhiselt lähenemiselt järelkontrolli põhisele lähenemisele üleminek.