Tihtipeale tunnetame kellegi lõhna enne, kui näeme inimest ennast. Seetõttu on oluline valida endale tõeliselt omane signatuurlõhn. Lõhn võib meie kohta avaldada üsna palju – vanuse, iseloomu, ellusuhtumise ja vahel ka peidetud kavatsused (näiteks kohtamiseks valitud kelmikas ja flirtiv lõhn). Mehele parfüümi valides tuleks lähtuda tema isiksusest ja individuaalsest maitsest.

Meeste parfüümid on e-poes tunduvalt soodsamad kui tavakauplustes. Seejuures ei ole vaja karta, et soodsama hinnaga saate kehvema kvaliteediga toote. Põhjus on äärmiselt lihtne – e-poodides on kulud märksa madalamad, sest need ei vaja suuri poepindu ning nende personal on tunduvalt väiksem. Mainitud põhjustel ongi klientidel võimalus soetada endale tunduvalt soodsama hinnaga tooted.

Statistika kohaselt on e-poodides ostlemine muutunud meeste jaoks järjest populaarsemaks ning üha enam mehi on ka parfüüme hakanud soetama just internetist. Nagu me kõik teame, siis enamikele meestele ei meeldi poodides ostlemine ning nende jaoks on mõne minutiga kauba soetamine tõeliselt mugav ja ahvatlev võimalus. Tuleb vaid valida enda jaoks sobiv parfüüm. Brändieelistuse puhul on toote valimine üsna lihtne. Kahjuks ei ole e-poodide puhul võimalik toodet katsuda või nuusutada, see aga ei tähenda, et tuleb põrsast kotis osta. Teinekord võib tavapoodides ahvatleva kaubaga eelnevalt tutvuda.

E-poodides on toodete kohta põhjalik kirjeldus: milliseid aroominoote parfüüm sisaldab, milliseks sündmuseks või hooajaks antud lõhn sobib jms. Kirjeldustest lähtuvalt võid kindel olla, et saad soovitud toote.

Parfüümi valides tuleks lähtuda ka toote visuaalist – parfüümide puhul on pakend ja pudel väga informatiivsed. Vorm väljendab enamasti parfüümi iseloomu, on see siis range või klassikaline, nooruslik või kerge. Ka parfüümide reklaamidest on võimalik palju infot saada – on need märksõnad ja reklaamiga antav sõnum just Sinu isiksusele mõeldud või mitte.

Kõige olulisem põhjus e-poodides ostlemiseks on aja ja raha säästmine. Soovi korral on võimalik lõhnaga eelnevalt tutvuda tavakaupluses, sest antud juhul on garanteeritud, et saad just selle toote, mis Sulle kõige enam meeldib ja sobib.