Urmas on väga mitmetahuline mees. Suurepäraste roogade autori taha peitub veel näitleja (ta on üles astunud Roela näiteringiga), lavastaja (tema veabki seda näiteringi), mitmekordne isa (kuus last!) ... Ja hariduselt on ta hoopis programmeerimistehnik. Urmase lemmikraamat on "Harry Potter", kõiki osasid on ta mitu korda läbi lugenud. Samuti meeldivad talle tobedad kriminullid. Süüa on meeldinud talle teha lapsest saati. Esimesed suured läbikukkumised pottide ja pannidega on samuti pärit varajasest lapsepõlvest.

Urmas on omaks võtnud toidupsühholoogide avastuse, et laps hakkab uut toitu sööma siis, kui ta on seda vähemalt 13 korda proovinud. Ta on ise näinud, kuidas see juhtub. Ja kui juhtub, siis eluks ajaks. Toiduga on kord nii, et kui sa mingi maitse omaks võtad, siis nii see jääb. Nagu jalgrattasõit!

MINESTROONE EHK VAHEMERE TALUPOJASUPP (neljale)

(Indrek Arula)

135 g suitsupeekonit

70 g keeduliha

70 g puhastatud porgandit

70 g porrut

70 g kapsast

70 g sibulat

70 g tomatipastat

70 g kooritud kartulit

70 g herneid

15 g küüslauku

35 g spagette (või teisi pastatooteid kottide põhjadest)

1000 g puljongit

5 g ekstreemsust

Puhasta kõigepealt köögivili. Kindlasti ribasta kõik porgandid, kapsad ja kartulid. Ühesõnaga kõik köögiviljad tee ikka peenikesteks pikkadeks tükkideks (ribadeks e julienne pikkusteks 3-4 cm, paksus 1-2 mm). See on selle supi tegemise juures kõige tüütum, aga tulemus tuleb oivaline. Õli pane potti, pruunista kergelt peekon. Lisa porgand, sibul ja küüslauk, passeeri need ära. Lisa tomatipasta ja passeeri nii kaua, kuni kogu poti sisu on kaunilt klaasjas. Lisa puljong, mis jäi omleti jaoks köögiviljade keetmisest üle. Keeda umbes viis minutit, pane juurde kapsaribad, keeda veel 10 minutit ja siis pane potti kõik ülejäänud – kartul, porru, herned, keeduliha – ja keeda veel 10 minutit. Kõige lõpus lisa väikseks murtud spagetid.

Supp vajab kindlasti puhkust. Lase endal ja supil 10 minutit puhata, aga tegelikult võid vabalt ka lausa pooleks tunniks köögist ära jalutada. Kui söömise aeg käes, siis võid supile lisada hapukoort või maitsestatud toorjuustu, viimane on hapukoore asemel ka väga mõnus. Kui tahad seda suppi teha teravamaks, siis lisa passeerimisel umbes pool tšillipiprakauna.