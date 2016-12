Juba 23. detsembril selgub ETV ekraanil saates "Eesti parim koolikokk", millise kooli kokk osutub võitjaks. Kuni finaalini avaldame loosi tahtel tosinast võistlejast kuue tutvustused ja nende retsepti, mis kirjas saate põhjal valminud Kaileen Mäe esikteosest "Koolikoka raamat".

Parksepa keskkooli Sveta

Sveta on mitu korda mõelnud, et nüüd aitab kokatööst. Ei iial enam! Aga ei, ikka tõmbab toiduvalmistamine ta enda juurde tagasi. Nüüd, kui ta on Parksepa koolikokk juba kümme aastat olnud, tunneb ta, et jah, see on ikka õige asi. Põhjus suuresti selles, et lapsed on talle väga armsaks saanud ja kollektiiv on imeline.

Sveta: "Tegelikult on päris naljakas olnud mõelda, et kuidas see ikkagi nüüd juhtus, et ma kokaks sain. Kui ma väike olin, siis ei söönud ma mitte midagi. Mulle joosti lusikaga järgi ja keelitati vähemalt ühte ampsu võtma. Vanaema eest, vanaisa eest, ema eest, isa eest! /---/ Imelik sööja olen ma siiani. Näiteks tatraputru ma ei söö ja koolis ka ei paku. Uhh, ainuüksi selle lõhn ei meeldi mulle. Mõni aasta tagasi kujutasin ette, et ehk olen tatrapudrujamast välja kasvanud, aga ei ... Ausõna, ma keetsin putru, pea aknast väljas. Kui ma kastet prae kõrvale teen, siis ise ma ei söö. Vasikate, loomade ja lammaste liha mulle ka ei meeldi. Parema meelega söön kala. No mis sa teed ära!"

PASTA-KALASUPP (kuuele)

(Indrek Arula)

360 g lõhet

1 porgand

60 g porrut

1 paprika

120 g makarone

1 karp Merevaiku

2 küüslauguküünt

50 g võid

1 l vett

maitseaineid ja -rohelist

Pese paprika ja porru puhtaks, porrul kipub lehtede vahele mulda kogunema. Lõika köögiviljad kuubikuteks ja passeeri potis või sees klaasjaks. Kalla vesi köögiviljadele peale, aja see keema ja lisa makaronid. Keeda mõni minut, lisa köögiviljad ja kala, keeda veel umbes 5 minutit. Lõpuks lisa Merevaik ja lase uuesti keema tõusta. Maitsesta soolaga (aga ole ettevaatlik, sest Merevaik ise on päris soolane) ja pipraga ja valmis see ongi.

Teised Sveta retseptid (praad ja magustoit) leiad raamatust "Koolikoka raamat".