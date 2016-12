Evelyn: "Kook on mul rikkalik. Ühest tükist piisab, et küllastustunne tekiks. Täisteranisujahu annab koogile ilusa pruuni värvi. Arte gümnaasiumi sööklas töötab Kadi-Lii, ta oskab erilisi kaunistusi teha. See punane liblikas koogi peal on ka tema tehtud."

MAHE PLOOMIKOOK TALUKOHUPIIMAST (15 inimesele)

(Indrek Arula)

PÕHI

130 g taluvõid

65 g suhkrut

190 g täisteranisujahu (mahe)

1 muna

Põhja jaoks sega või, suhkur, jahu ja muna omavahel ühtlaseks tainaks. Pane tainas 20 minutiks külmikusse. Seejärel valmista ette 24 cm läbimõõduga koogivorm, põhja pane küpsetuspaber. Aja tainas vormi põhjale ühtlaselt laiali. Küpseta ahjus 220 kraadi juures 10 minutit.

KOHUPIIMASEGU

900 g 10% talukohupiima

100 g suhkrut

350 g ploome (kivideta)

40 g suhkrut

Sega kohupiim ja suhkur omavahel ning vala segu ühtlaselt põhjale.

Ploomid lõika sektoriteks ja lao kohupiimakihi peale. Raputa ploomidele peale 40 g suhkrut, et oleks ikka magusam!

PURU

90 g taluvõid

100 g täisteranisujahu (mahe)

60 suhkrut

Puru jaoks hõõru või, jahu ja suhkur kahe peopesa vahel nii, et jääks ilus puru, aga vaata, et see liiga kuiv poleks. Kalla puru koogile.

Küpseta kooki ahjus veel 30 minutit 220 kraadi juures.

Jahuta kook maha ja naudi külmalt. Kõige parem on kook siis, kui see on seisnud vähemalt ühe öö külmikus.