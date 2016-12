Juba 23. detsembril selgub ETV ekraanil saates "Eesti parim koolikokk", millise kooli kokk osutub võitjaks. Kuni finaalini avaldame loosi tahtel tosinast võistlejast kuue tutvustused ja nende retsepti, mis kirjas saate põhjal valminud Kaileen Mäe esikteosest "Koolikoka raamat".

Palupera põhikooli Leelo

Leelo on põline paluperalane – sealsamas sündinud ja samas koolis käinud, kus ta ise praegu kokaametit peab. Palupera põhikoolis on käinud ka Leelo enda lapsed. Paluperas elavad ka tema neli venda, vaid õde on veidi kaugemale kolinud. Pesamuna Leelo suguvõsas jookseb naisliini pidi kokandusgeen. Tema ema tegi fantastiliselt süüa, nii et pole ime, et kaks tütart tee kokanduse juurde leidsid – Leelo õde on ka kokk ja vennanaine peab samuti sama ametit.