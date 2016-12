Palju lapsi ühekorraga ühes ruumis on Lyane jaoks tegelikult tavaline, sest ta on pärit suurest ja vahvast perest. Tema ema on teinud süüa kokku üheksale lapsele. Lapsepõlves maitses toit alati ja keegi ei virisenud. Sellest ajast saadik on Lyane üheks lemmikuks tänapäeval laste mitte just eriti suur lemmik piima-juurviljasupp. Aga hirsiputru ta küll ei söönud ega söö siiamaani.

Saku gümnaasiumis õpib ligi 1000 last ja nad kõik tuleb ära toita. See tähendab, et kõik pajad ja pannid ja kruvid hakkavad logisema kiiremini kui mõnes väiksemas koolis. Ja Lyane on habras naine vaid väljapoolt. Nagu kõik teised koolikokad peab ka Lyane üles vinnama ülisuuri toidukoguseid, aga tal on ka oma salajane missioon – ta on vabatahtlik asjade parandaja. Kolleegid näevad teda päris tihti suurte mutrivõtmete ja kruvikeerajatega köögis tegutsemas. Toidukärude rattad kipuvad logisema, kraanikauss läheb umbe, panni käepide on ära kukkumas, aga Lyane teeb korda, pole probleem!

HALVAAVAHT (neljale)

(Indrek Arula)

260 g kohupiima

208 g vahukoort

112 g halvaad

20 g suhkrut

See on üks maailma lihtsamaid magustoite, aga maitseb jumalikult! Kõigepealt pudista halvaa peeneks ja lisa kohupiimapastale. Vahukoor vahusta eraldi potis suhkruga ning sega kohupiimapasta ja halvaamassiga kergelt läbi. Nipp on kerges läbisegamises, sest muidu kaotab maius oma õhulisuse. Serveeri värskete marjade või moosiga.