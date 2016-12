Ehkki ka varasemad "Star Warsi" naispeategelased Leia ja Padme sattusid tuliste äksistseenide keskele, vajasid nad pigem kaitset ja päästmist ning pakkusid meeskangelaste kõrval oma kaunite soengute ja seksikate kostüümidega silmailu. Nii mulluses põhisaaga VII osas „Star Wars: Jõud tärkab“ kui ka täna kinodesse jõudvas sõsarfilmis "Rogue One: Tähesõdade lugu" on aga kandvaim roll poisilikul naissõdalasel.

Filmikriitikud ja fännid on ühel meelel: Rey on hoopis teisest puust kui senised "Star Warsi" kangelannad. Printsess Leia 1977.–1983. aasta originaaltriloogia filmides (tagantjärele nimetatud IV–VI osaks) ning kuninganna ja senaator Padme Amidala ( Natalie Portman ) 1999.–2005. aasta eeltriloogia filmides (I–III osa) on kahtlemata tugeva karakteriga naised, kuid kumbki pole ulmeseiklusloos suurim täht. Domineerivad mehed. Vanematest hüljatuna karmil kõrbeplaneedil kasvanud ja end prügi korjates elatanud Rey, kes on harjunud enda eest seisma, ei jää seevastu kunagi möllustseenides pealtvaatajaks ja kui ka semud tõttavad teda vangistusest päästma, on ta juba ise põgenema saanud. Rey peab võitlust diktaatorliku Esimese ordu kurjami Kylo Reniga (Adam Driver), samal ajal kui sõber Finn (John Boyega) oimetuna maas lamab. Rey on ka see, kes sõidab ennast pikalt varjanud Luke Skywalkeri (Mark Hamill) juurde jeditarkusi omandama. Ei Padme ega Leia hoidnud kordagi valgusmõõka peos – Reyle on see justkui kätte loodud.

Andestamatud kuldsed bikiinid

Kostüümidraamat Daisy Ridley esituses ei näe – tal on seljas ühesugused lihtsad, isegi veidi räbalad riided. Ei midagi võrreldavat Padme õlgu paljastavate kleitidega. Ega kuldsete bikiinide ja kaelaketiga, mida kandis Leia VI osas „Jedi tagasitulek“ koletisliku Jabba küüsi vangi langenuna. Naisõiguslastel on siiani pinnuks silmas, et filmitegijad Carrie Fisherile säärase orjatüdrukukostüümi selga panid – eks peetud oluliseks seda, et vaatajad saaks imetleda näitlejanna laitmatut figuuri.

"Sa peaksid oma kostüümi nimel võitlema," õpetas ka Fisher ise nooremat kolleegi Ridleyt ajakirja Interview Magazine intervjuus, kus naised said teineteist usutleda. "Ära ole ori, nagu olin mina." Fisher hoiatas, et meesvaatajail tekivad naisnäitlejatega seoses fantaasiad ja seksisümboli staatus on kerge tulema, kuigi ise pole ta ennast selleks kunagi pidanud.

Rey vaimustas kinopublikut peamiselt muuga kui oma välimusega. "Kui kinost lahkusime, tundsid mu tütred ennast sama vägevalt, kui nende vend tavaliselt pärast mõne peamiselt meestele suunatud kassahiti vaatamist. Tüdukud ei kommenteerinud kordagi, kui ilus Rey välja näeb. Nad ei pidanud hetkekski nägema, kuidas Rey on mõne võimuka mehe seksuaalobjekt. Nad tundsid end pärast filmi lihtsalt tugevana. Võrdsena," kiitis filmielamust Entertainment Weekly ajakirjanik Nicole Sperling. Filmi "Jõud tärkab" režissöör J. J. Abrams selgitas telesaates “Good Morning America”, et sooviski jõulise naistegelase abil ulmesaaga tüdrukutele lähemale viia: """Star Wars" on alati olnud rohkem poiste värk – film, mida isa oma pojad vaatama viib. Ja kuigi see maailm köidab praegugi suuremalt jaolt poisse, lootsin ma väga teha filmi, mida lähevad innukalt vaatama ka emad oma tütardega."

Näitlejanna Ridley ütles eelmise aasta lõpus pressikonverentsil: "Ma loodan, et Reyst saab omamoodi naiste võimu sümbol. Ta on ühtaegu vapper ja haavatav ning väga mitmepalgeline. Minu jaoks ei ole ta tähtis sellepärast, et ta on naine – ta on lihtsalt tähtis. See on vaid juhus, et ta on naissoost. Ta ületab soopiire, kõnetab nii mehi kui naisi."

Ilulemisest tähtsam on missioon

Kui Reyd näeb filmilinal taas umbes aasta pärast põhisaaga VIII osas, siis tänasest jookseb kinodes eraldiseisev sõsarfilm "Rogue One: Tähesõdade lugu", mille tegevus leiab aset 34 aastat enne Roy seikluste algust, III ja IV osa vahepeal. Sealne peategelane – galaktilise impeeriumi vastase mässu võtmefiguur Jyn Erso, keda kehastab "Kõiksuse teooria" täht Felicity Jones – sammub Rey jalajälgedes. Tal ei ole küll üleloomulikke võimeid, kuid ta on kartmatu võitleja. 15aastaselt vanematest lahutatud ja seadustega pahuksisse sattunud Jyn saab mässuliste juhilt Mon Mothmalt (Genevieve O’Reilly) ülesande varastada vaenlaselt korraga terveid planeete hävitava superrelva, Surmatähe joonised.

Felicity Jones tõdes hiljutises intervjuus ajakirjale Glamour, et jõuline ja sisukas naiskarakter, kes mõtleb muustki kui romantilistest suhetest, on talle unistuste roll. "Võimalus mängida kedagi otsusekindlat, kes üritab leida endas juhiomadusi; osaleda fantaasiafilmis; olla juhtivas naisrollis sellise suurusjärgu filmis – see kõik kokku on väga, väga haruldane," märkis ta. "Olen alati olnud feminist. Ja mulle meeldib oma töös võimalus kehastuda mitmetahuliseks tegelaseks, kes ei vaja kellegi hoolt ja kaitset."

Pisiplikana Disney "Väikest merineitsit" vaadates unistas Jones küll Arieli rollist, kuid oli üldiselt poisilik tüdruk, kes koos oma venna ja poistest sugulastega aias ringi jooksis. Emalt õppis ta, et naise väärtuse üle ei tohi otsustada tema välimuse põhjal – loeb see, kes ta on ja mida teeb.

Välimus ei mänginud olulist rolli ka Jyn Erso puhul. "Soovisime luua tegelast, kes pole ühelgi moel objektistatud. Me ei tahtnud muuta Jyni seksuaalseks. Filmis ei näe isegi Jyni käsivarsi! Tema prioriteet pole ennast näidata, vaid ellu jääda ja oma missioon lõpule viia," selgitab Jones, kel on filmis tihti sassis juuksed ja kelle kostüüm on teadlikult mehine – disainerid püüdnud luua segu Luke’i ja Han Solo rüüst. "Gareth (režissöör Gareth Edwards – K. A.) ütles algusest peale: "Soovin, et kutid vaataksid seda filmi ja mõtleksid: ma tahan olla nagu Jyn!" Üks mu sõbranna aga leidis: "Mulle meeldib, et Jyn näeb välja nagu meiegi – pikkades pükstes ja pikkade käistega topis." Naised tõesti ei kanna pidevalt nappe šortse," torkab Jones.

Süüdistused Ridley pihta: Rey on liiga kõhn!

Kuigi Rey kandis filmis "Jõud tärkab" kostüümi, mis osatäitja Daisy Ridley keha ei paljastanud, on näitlejatar siiski välimuse pihta kriitikat saanud. Märtsis läks internetis levima Reyd kujutav pilt, millele oli lisatud jutumull naeruvääristava tekstiga: "Ma ei suuda uskuda neid ebarealistlikke ootusi, mida ma tüdrukutes nende endi suhtes tekitan. Kes mind üldse filmi näitlema võttis? Kas nad ei tea, et tõelistel naistel on kurvid?" Ridley lajatas seepeale Instagramis: "Ma ei vabanda selle eest, milline ma välja näen, mida ma ütlen ja kuidas ma enda elu elan, sest see, mis toimub minu sees, on nagunii palju olulisem." Ta lisas: "Tõelisi naisi leidub igas suuruses ja figuuriga, kõigist rahvustest, vapramaid ja aramaid, mõnel on pere ja teisel ei ole. Ma olen tõeline naine nagu iga teine naine siin maamunal."

DAISY RIDLEY (REY)

Daisy Ridley (Vida Press)

Sünninimi: Daisy Jazz Isobel Ridley

Vanus: 24

Haridus: jättis pooleli õpingud Londoni ülikooli Birkbecki kolledžis klassikalise tsiviliatsiooni erialal, et keskenduda näitlemisele

Pikkus: 170 cm

Perekonnaseis: kuulduste järgi kihlatud näitlejast poiss-sõbra Charlie Hamblettiga, kellega on koos juba aastaid

Näitlejadebüüt: alustas karjääri 2013. aastal lühifilmides ning pisirollidega Briti seriaalides "Casualty", "Youngers" ja "Toast of London"

Muid rolle: peaosa BAFTA-le kandideerinud interaktiivses filmis "Lifesaver" (2014), "Mõrv idaekspressis" (2017) – peategelane Mary Debenham, lisaks produtseeris kasahhikeelset Briti-Mongoolia-Ameerika ühisdokumentaali "Kotkakütt" (2016)

Kuidas pääses "Star Warsi"? J. J. Abrams hakkas näitlejaid proovidesse kutsuma augustis 2013. Et pärisstsenaariumit salajas hoida, lasi ta näitlejail katsetel lugeda muud teksti. Uustulnuk Ridley osas jõudis Abrams otsusele 2014 veebruariks. Tema valikut on võrreldud George Lucase otsusega kasutada 1977. aasta filmis küllaltki tundmatuid nägusid.

Palk filmi eest: Variety andmeil algselt vahemikus 100 000–300 000 dollarit (võrdluseks: Harrison Ford teenis üle 10 miljoni), ent pärast filmi linastumist lisandus boonus

Mida on öelnud Felicity kohta? "Me võtsime hiljuti Felicityga koos väljas mõned joogid ja temaga oli väga huvitav rääkida, sest tal seisab ees täpselt seesama, mille mina eelmisel aastal läbi tegin, ja see kõik on ülipõnev. Ma olen ka tema suur fänn ja püüdsin elu eest mitte pabistada." (ajakirjale People)

FELICITY JONES (JYN ERSO)

Felicity Jones (Vida Press)

Sünninimi: Felicity Rose Hadley Jones

Vanus: 33

Haridus: lõpetanud Oxfordi ülikooli Wadhami kolledži inglise keele erialal

Pikkus: 160 cm

Perekonnaseis: hõivatud, poolteist aastat koos reklaamilavastaja Charles Guardiga

Näitlejadebüüt: 11-aastaselt läks televisiooni näiteringi, 12aastaselt tegi rolli telefilmis "The Treasure Seekers" (1996)

Muid rolle: "Inferno" (2016) – doktor Sienna Brooks, "Kui koletis kutsub" (2016) – peategelase Conori ema, "Kõiksuse teooria" (2014) – Stephen Hawkingu kaasa Jane, "Imeline ämblikmees 2" – Felicia Hardy

Kuidas pääses "Star Warsi"? "Mu agent helistas ja ütles: "Uues "Star Warsi" filmis on tohutult äge naispeaosa ja ma arvan, et see meeldiks sulle väga," rääkis Felicity ajakirjale Glamour. Jyni rolli prooviti ka kanada näitlejat Tatiana Maslanyt, "Lohetätoveeringuga tüdruku" tähte Rooney Marat ja viimase õde Kate Marat. Mullu veebruaris sai selgeks, et rolli napsas Jones.

Palk filmi eest: Hollywood Reporteri andmeil tema seni suurim teenistus – seitsmekohaline summa, samas kui teised osatäitjad teenisid alla 500 000 dollari