Veel paar aastakümmet tagasi oli maapiirkondades tavaline, et luku ülesannet täitis ukselingi vahele surutud luud või võti oli mati all. Praegu leiab sellist suhtumist üha harvemini, kirjutab Arco Vara maakler Gätlin Vesset.

Levinud legend, et maal hoitakse koduksed pärani ja keegi võõraste tulekut ei märka, on iganenud. Enam ei tasuks väga usaldusväärseks pidada ühe Anne Veski tuntud laulu sõnu, et jätke võtmed välja poole, kui te lahkute, et võiks külla tulla keegi, keda ootate. Tänapäeva pahatahtlike isikute nutikus ja ülbus on väga arenenud. Kurjamite rohkus on üha enam ärgitanud inimesi koos tegutsema ja naabrivalvet praktiseerima.

Müügipraktikas on küll ette tulnud eramaju, kus roostes tabalukk on ainus turvaelement. Sageli kompenseerib selle mitte nii tõhusa turvasüsteemi hästi toimiv naabrivalve – võõraste liikumine naabriõuel, paneb üleaedsed sellest kiirelt omanikule teatama.

Esineb ka kurioosumeid, kus võti peidetakse mati alla ja uksele kinnitatakse kiri teatega, et kedagi pole kodus ning helistage sellel numbril, kui pererahvaga kontakti soovite saada. Isegi sellistel juhtudel tuleks arvestada võimaliku hästi maskeerunud naabrivalvega. Siiani peetakse tõhusaks turvameheks koera – lõrisev neljajalgne sõber majas sees paneb järele mõtlema soovist üle võõra ukseläve astuda.

Ostuotsuse langetamisel ei mäng turvalisus suurt rolli

Üldiselt peab ütlema, et maapiirkonda kinnisvara ostjaid ei huvita eriti objekti turvalisus. Pigem pööratakse tähelepanu üldisele seisukorrale - juurdepääsuteed, ehituskvaliteet, ühistransport ja kommunikatsioonid. Korralik elektrivarustus on palju olulisem kui turvalukud või turvasulustega aknaraamid. Küllap lahendatakse turvaküsimused jõudumööda. Seniks kui pole veel koera võetud või turvasüsteemi paigaldatud loodetakse naabritele ja kindlustusele kahju tekkimise korral.



Teisalt on väga uhkeid, lausa tsitadelle meenutavaid kõrgete aedadega elamuid, kus kasutatakse valvesüsteemi, millesse on kaasatud turvafirma, signalisatsioon, kaamerad, anduritega valgustid ja kõik muu, mis tõrjub kahejalgseid kahjureid.



Pakkumisel on ka objekte, mille uksed ja aknad suletakse avamiskindlate turvaluukidega, mille paigaldamine nõuab omanikult kopsakat rahalist väljaminekut ja füüsilist tööd.



Rusikareegel on selline, et mida jõukama majapidamisega on tegemist, seda turvatum see tavaliselt on. Turvalisuse tõhustamisel maapiirkonda kinnisvara soetamisel tasuks alustada korralikust lukusüsteemist ja naabritega tutvumisest. Pimedal ajal on oluline omada head õuevalgustust.



Juhul, kui objektil alustatakse ehitus- või renoveerimistöödega, tuleks tööriistade ja muu vara jaoks leida kindlasti sobiv hoiustamise koht, kuhu võõrad ligi ei pääse.



Erinevad turvaelemendid, kui need ei ole just väga kapitaalsed, maja müügihinda ei mõjuta. Soovituslikult tasub siiski maaklerilt või eelmistelt omanikelt uurida, kuidas ja kas peaks oma uue kodu kaitsmiseks midagi ette võtma. Kodu on meie kindlus.