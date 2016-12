Lauljatar Lenna lööb kaasa Balti Filmi- ja Meediakooli magistrandi Helen Maandi käe all valminud saates, mida jõululaupäeva õhtul näeb ETV eetris. Saates astuvad tuntud Eesti artistid üles tänavalaulikutena. Lenna ei suhtu tänavamuusikutesse kuidagi eriliselt. „Kui inimestele meeldib muusikat teha ja nad leiavad, et tänav sobib selleks, siis andku minna!“ on ta pigem toetav. Ükski tänavamuusik pole pannud Lennat Tallinna vanalinna tänavail seisatama, küll aga välismaal. Talle meenub, kui ta Vanilla Ninjaga veel Saksamaal elas. „Saksamaal elades oli ikka hetki, kus jäime tüdrukutega kuskil Kölni tänaval vaatama ja kuulama,“ meenutab ta, et ilmselt mängis rolli ka kultuuriline erinevus. „Osa on teinud rahvatantsu või oma kultuurile omast etteastet, see küll paneb seisma ja kuulama,“ ütleb ta, et sellised asjad juhtuvad pigem reisil.

Tänavamuusiku ametit ei saa eriti artistisõbralikuks pidada, sest mõnikord mängib ilmataat vingerpussi või pole publikut. Lennagi tõdeb, et ennekõike erineb õues esinemine tavalisest kontserdist juba seetõttu, et seal on jahe ja ebamugav laulda. „Häälel ei ole just kõige parem,“ täpsustab Lenna, et siseruumides esineda on ikka mõnusam.

Nagu jõulude ajal ikka, on muusikute programm tihe, päevad pikad ja esinemisi palju. Seda tunnistab Lennagi. „Kontserte on väga palju, aga nii-öelda jõulutuurile lähen koos ansambliga Vennaskond – nii et tulemas on sellised ühised punk-jõulukontserdid.“