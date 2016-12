Ajakirjaniku ning tema tiimiga võtsid ühendust ohvrite advokaadid, kes väitsid, et isa John Geoghan on neid väärkohelnud. Rezendesi sõnul pilastas preester enam kui 150 last rohkem kui 30 aasta jooksul kuues erinevas kirikupiirkonnas.

Kuigi ohvrid olid preestri vastu juba palju süüdistusi esitanud, ei muutnud see midagi, sest Bostoni katoliku kiriku peakardinal ja piiskopkond olid kogu aja jooksul asjast teadlikud ning lasid lapsepilastajast preestril asjaga jätkata. “Bostoni piirkonna kardinal Law ja teised piiskopid teadsid, et isa John Geoghan oli laste saripilastaja, tõeline pedofiil ja ometi varjasid tema kuritegusid, lubades tal preestrina jätkata," rääkis Rezendes.

Kuid isa John Geoghan ei olnud ainus, Rezendesi sõnul oli süüdistusi esitatud kokku 70 preestrile ainuüksi Bostoni peapiiskopkonnas. Praeguseks teab Rezendes, et lapsi pilastanud preestrite arv Bostoni piiskopkonnas oli üle 250.

Rezendesi sõnul on Boston on Ameerika suurim katoliiklik linn ning seetõttu ei tahtnud astuda ükski ametnik kiriku soovidele vastu. Kuid Rezendesi tiim sai tänu ohvrite julgusele oma lugusid jutustada, asja avalikkuse ette tuua. “Tean asju, mida preestrid on lastele teinud, mida ma ei suudaks iial ajalehes trükkida. Need on liiga hirmsad. Mõnikord oli see vaid läbi riiete käpredamine, vahel aga tõeline vägistamine. Sageli pandi teod toime lastega, kes olid 6-7 aastased,” rääkis Rezendes.

Pärast juhtumite avalikustamist ei ole asi aga lõppenud ning need näitasid, et tegu on süstemaatilise probleemiga katolikus kirikus.