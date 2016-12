Eveli on nagu hea haldjas. Kõiki lapsi ja nende maitset ta koolis teab. Kui oli selle aasta tutipidu, siis tulid lapsed teda kallistama ja tänama, et neid nii hästi toidetud on. Köögis jookseb ta kiiresti, kokamüts peas, valged riided seljas, põll ees. Nagu koolikokad ikka – kogu aeg on kiire! Siis on vahel hea, kui saab niisama jalutada ja ilus olla.

Ükskord oli lõunasöögiks "penneroog". Toit oli valmis, aga sööjaid ei tulnud ega tulnud. Läksid siis naised köögist välja uurima, et milles asi. Tuli välja, et lapsed lihtsalt ei osanud arvata, mis need penned on ja igaks juhuks ei tulnudki sööklasse. Äkki on veel mingi imelik söök ja niikuinii ei kõlba ... Kui aga selgus, et makaronid, siis tormati toidu poole muidugi ülima hea meelega.

SHREKI SUPP (neljale)

(Indrek Arula)

500 g värskeid või külmutatud herneid

200 ml meelepärast puljongit

200 g hakkliha

1 porgand

1 sibul

õli, soola, pipart

Supp tuleb väga kaunis ja roheline! Pane herned kuuma puljongisse tasasel tulel keema. Puljongit peaks olema nii palju, et herned oleksid vaevu kaetud. Kui herned on pehmeks keenud, püreesta supp ja maitsesta. Hakkliha prae sibula ja porgandiga läbi ja maitsesta. Praetud hakklihasegu lisa supile serveerimisel. Kui sa liha ei soovi, siis maitseb see hea ka ilma selleta.