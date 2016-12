* Viga nr 2. Sa jätad liha tooreks. Liha valmimisaeg sõltub ahjuprae suurusest, kuid üldjuhul arvestatakse 1 kg liha kohta 90 minutit küpsemisaega. Soovitatav on kasutada lihatermomeetrit või nn praevalvurit, mis annab märku, kui roog on valmis. Liha on küps, kui terava noa või vardaga torgates ei tule punakat vedelikku. Eralduv vedelik peab olema läbipaistev ja selge.

* Viga nr 4. Sa lõikad prae liiga vara lahti. Enne lahtilõikamist võiks lasta valmis prael 5-15 minutit seista, et lihamahlade liikumine peatuks. Nii ei valgu lahtilõikamisel vaagnale liigselt väärtuslikku vedelikku. Liha lõigatakse ristikiudu ka pärast küpsetamist. See lühendab lihaskiude, tehes portsjontükid õrnemaks ja pehmemaks.

* Viga nr 3. Sa maitsestad liha üle. Vürtsid, maitsetaimed ja köögiviljad aitavad prae veelgi pidulikumaks ning maitsvamaks muuta. Samas tasub jälgida, et maitseained ei varjutaks lihatoidu loomulikku maitset, vaid tooksid lihale omase maitse paremini esile ja annaksid juurde soovitud maitsevarjundi. Väga sobilikud maitseandjad on kohalikud maitseköögiviljad nagu küüslauk või mugulsibul. Loomulikult võib lihatüki lihtsalt kokku hõõruda soola-pipraseguga või näiteks sinepi-meeseguga ja lasta enne ahjupanekut veidi seista.

* Viga nr 5. Sa kasutad nüri nuga. Liha lahtilõikamiseks peab olema kindlasti terav nuga, et me ei närustaks lõikepinda. Nuga peab libisema kergelt läbi liha. Nuga on nüri siis, kui sibulat või tomatit lõigates libiseb tera paigast ega tee kohest sisselõiget. Samuti vajab nuga teritamist, kui selle teral on näha täkkeid või muid vigastusi.