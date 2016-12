Angelina Jolie ja Brad Pitti võitlus laste hooldusõiguse pärast ei ilmuta raugemise märke.

Iltalehti teatel nõuab näitlejanna, et tema eksmees käiks neli korda nädalas narkoanalüüsi andmas. Vastasel juhul keeldub Jolie andmast Pittile luba lastega kohtuda. Pitt on nõudnud, et kohtupaberid ja –protsess jääksid salatuks – väidetavalt on põhjuseks just nimelt narkotestinõue.

Kohtupabereist selgus ka see, et lastepsühholoog paneks paika Pitti ja tema võsukeste kohtumiste graafiku. Samuti nõutakse, et kogu pere käiks teraapias.