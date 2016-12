Sigarettide salaturg on mitmendat kvartalit järjest kasvutrendis, selgub turu-uuringu firma Nielsen värskeimast uuringust. 16,5% Eestist leitud tubakatoodete pakenditest on riiki sisse toodud salakaubana, mis on 3,9 protsendipunkti (pp) rohkem kui aasta tagasi.

Valdav osa Eesti maksumärkideta sigarettidest pärineb Valgevenest ning uuendusena on turule tulnud ka Valgevenest pärit üldse ilma maksumärgistuseta tooted.

Salakauba esinemissagedus on suurim Kirde-Eesti linnades. Enim tarbitakse salasigarette Kohtla-Järvel (38,3%), millele järgnevad Sillamäe (38,1%) ja Narva (37,4%). Oluline on märkida, et ka Tallinnas on salasigarettide tarbimine kasvanud 4,3 pp, moodustades 13,2% turust. Üleriigiline tarbimine on suurenenud 3,9 pp võrra võrreldes 2015. aasta teise poole tulemustega, mil salakaup moodustas 12,6% kogu turust.