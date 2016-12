Viisavabaduse andmine Ukrainale võib küll olla suuremeelne žest riigi

integreerimisel Läänega, ent võib halvimal juhul avada tagaukse Eesti

venestamisele, ütleb Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Riigikogu

fraktsiooni liige Jaak Madison.



„Praeguseks on saavutatud põhimõtteline kokkulepe EL-i parlamendi ja

liikmesriikide vahel, et Gruusia ja Ukraina kodanikud saaksid

viisavabalt Euroopas reisida juba lähikuudel. Pole kahtlust, et Eesti

huvides on Ukrainat igakülgselt toetada, aga me ei tohi unustada, et

riigis käib endiselt sõda ja lokkab korruptsioon,“ ütleb Madison.



„Ennatlik viisavabaduse andmine võib tähendada esiteks julgeolekuriski

kogu Euroopale, sest võimalik põgenikelaine paneb rändekriisist räsitud

Euroopa õlule veelgi suurema koorma. Peamine oht Eestile seisneb selles,

et suur osa potentsiaalsetest põgenikest on Ukraina venelased, keda

tõmbab omakeelne kogukond Balti riikides.“



Tulemuseks oleks Madisoni sõnul vene kogukonna ja vene keele positsiooni

tugevnemine Eestis. „Tallinnas, kus eestlasi on praegu 55%, on lihtne

muutuda vähemusrahvaks. Selliste arengute pärast oleks põhjust

rõõmustada ainult Kremlil.“



Madison möönab, et Saksamaa ja Prantsusmaa nõudmisel on viisavabaduse

tingimuseks võimalus see negatiivsete järelmõjude korral ajutiselt

peatada. „Ent Eesti peaks seadma esikohale oma riigi huvid ning

viisavabadust mitte veel heaks kiitma. Meie tuleviku seisukohast oleks

viisavabadus Ukrainaga ohtlik eksperiment.“