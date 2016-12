Kas prints Harry ja tema näitlejatarist sõbratar on salamisi kihlunud, küsib Briti leht Daily Mail.

32aastane prints ja USA telesarjas “Suits” mängiv 35aastane Meghan Markle kurameerivad väidetavalt kevadest peale. Suhe tuli ilmsiks oktoobris, mispeale prints avaldas harukordse pressiteate, milles nõudis, et avalikkus tema pruudi rahule jätaks. Salaromaani paljastudes sai kaunist brünetist seksistliku ja rassistliku sõimu märklaud. Lisaks pandi pahaks, et tegu on lahutatud naisega.

Nüüd aga kahtlustab Daily Mail, et kõmuline paarike on salaja kihlunud. Samamoodi käitus kuus aastat tagasi printsi vanem vend William, kes tegi oma kallimale Kate Middletoni abieluettepaneku puhkusereisil Kenyasse. Nende saladust teadis vaid 22aastane masai soost teenijanna Margret Lekartgi. Daily Mail märgib, et salakihlus võimaldaks paaril hinge tõmmata enne meediastormi, mida kihluse väljakuulutamine paratamatult esile kutsub.

Seni on aga Harryt ja Meghanit nähtud Londonis üheskoos jõulukuuske ostmas.