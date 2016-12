Üks tõsine pilkaja on maha saanud Instagrami kontoga, kuhu ta postitab vaid fotosid, millel ilutseb kuninganna Elizabeth II ja uue USA presidendi Donald Trumpi ristsugutis.

Graafiline disainer Michal Krauthamer on postitanud sotsiaalmeediasse kümneid fotosid, millel on kuninganna nägu asendatud Trumpi omaga. Tulemus on humoorikas, kuid mõnel puhul ka jube, kirjutab Daily Mail.

Krauthamer selgitab konto tutvustuses, et ta ei tee seda kindlasti mitte poliitilistel põhjustel. "See on puhas Photoshopi maagia ja sinu naerma ajamine!"