EASi välisinvesteeringute keskuse aastalõpuseminaril märkis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler ja EASi nõukogu aseesimees Viljar Lubi, et Eesti aastaste kaasatavate välisinvesteeringute maht peaks majanduse kasvu elavdamiseks olema vähemalt poole suurem.

Lubi märkis kommenteerides EASi järgmise aasta tegevuskava, kus on esialgu planeeritud otseste välisinvesteeringutena 80 miljonit eurot, et tema see on üks madalamaid eesmärke viimaste aastate jooksul. Ta ütles, et klassikalise riigi turundamise asemel tuleks keskenduda konkreetsetele investeeringuprojektidele.

"See ei ole kerge, aga meie ambitsioon peab olema palju suurem," ütles Lubi, "ja selle saavutamiseks peaksime oluliselt rohkem oma tegevusi fokusseerima ehk tegelema üksikute kõige tähtsamate klientidega, ning jah, seetõttu tegema ka vähem klassikalist riigipromo. Meie tulemus ei sõltu loomulikult ainult välisinvesteeringute keskusest, kuid meie välisesindajad on niiöelda esiliinil ja tunnetavad kõige paremini, mida on tarvis teha selleks, et aasta lõpuks tulemus ära tuua. Koostöös inimestega Tallinnas paneme kokku väärtuspakkumise ja siis peame selle ka maha suutma müüa."