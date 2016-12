Tuntud suhteterapeut John Kim'i sõnul on olemas üks väga selge märk, mis viitab, et sellest suhtest ei saa iialgi asja.

Unustage jutud kümnetest ja kümnetest märkidest, mis viitavad, et teie suhtel pole tulevikku. Tegelikult on võimalik väga lihtsalt mõista, kas see suhe on see, kus sa peaksid olema, selgitab suhtenõustaja John Kim veebiportaalis My Domaine.

Mis märk see siis on, millest ta räägib? Tema sõnul on ohumärgiks, et suhe pole õige, kui üks inimene ei tunne ennast selles suhtes iseendana ja on unustanud, kes ta isiksusena on. Ehk teisisisõnu, kui kõik, mis sind unikaalseks on teinud või mis sulle enda juures on meeldinud, on kadunud.

Kimi sõnul juhtub seda suhetes väga tihti, sest arvatakse, et armastuse nimel tulebki ohvreid tuua. Tegelikult ei tohiks aga keegi ennast suhtes ära kaotada või end kellegi teise nimel muutma hakkama.