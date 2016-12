Tänase saate külaliseks on Helen Mikkov, kes elas veidi üle aasta Kesk-Ameerika riigis Costa Ricas.

Kuigi Helen armastab Costa Ricat väga – ning seda on vägagi tema jutust kuulda –, tunnistab ta, et elu seal muutus kohati väsitavaks ja võib-olla isegi arusaamatuks. Näiteks kui plaaniti teha tõsine tööpäev, siis suur osa sellest möödus merevees sulistades või õlut-kokteile libistades (see on siiski pigem noortele omane). Ühe eestlase jaoks on Heleni hinnangul taolist suhtumist keeruline mõista. Sellega seonduvalt räägib Helen ka Costa Rica kuulsast pura vidast.

Costa Rica on üks väheseid riike Ladina-Ameerikas, kuhu välismaalased hea meelega kolivad. Samal ajal lahkutakse enamikest ümberkaudsetest riikidest, et otsida paremat elu. Miks on Costa Rica puhul asjad teistmoodi?

Kuula seda ja palju muudki!

Saadet juhib Liina Metsküla.

