Eesti noortes tuleks tõsta enesekindlust, et nad julgeksid koolis saadud häid teadmisi ja oskusi ka ellu viia, ütles haridusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler Mart Laidmets, avaldab ERRi uudisportaal.

Laidmets on öelnud, et hea põhiharidus teeb lihtsamaks tööturu vajadustega kohanemise. Samas on Eesti elatustase endiselt kahe kolmandiku juures Euroopa Liidu keskmisest. Laidmets tõdes, et see näitab ilmselt seda, et targaks on lihtsam saada kui rikkaks.

Siiski on tema sõnul Eestil läinud hästi alates 1990. aastate algusest, mil riik alustas enda nullist üles ehitamist.