Türgi riiklik arenguabi organisatsioon, kelle esindajad on ka Eestis kohapeal juba käinud, on ilmselt valmis mošeed rahastama, kui selle ehitus peaks reaalseks plaaniks saama.

Üha sagenenud mošeeteemalised sõnavõtud viitavad, et Eestisse islami pühakoja rajamine on türklastele justkui südameasjaks saanud. Rahastus mošee ehitamiseks tuleks tõenäoliselt riigi arenguabi organisatsioonilt TİKA (Türgi koostöö- ja arenguagentuur). See pole marginaalne organisatsioon, vaid allub otse Türgi peaministrile.

Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu rääkis, et Türgi on valmis püstitama islami pühakoja ka Tallinnasse ja väiksemad islamikogukonnad peaksid samuti oma sõnumit aktiivselt levitama, sest muidu on inimesed radikaalsetest sündmustest liiga mõjutatud.

