Pariisi oksjonile toodi varem tundmatu Leonardo da Vinci visand, mille väärtuseks hinnatakse 15,8 miljonit dollarit.

Tajani oksjonimajast öeldi, et joonistus - üks kaheksast, millel da Vinci on kujutanud püha Sebastiani kannatusi - on erakordne avastus. Viimase 15 aasta jooksul ei ole tundmatuid da Vinci töid päevavalgele tulnud. Joonistuse ehtsust on kinnitanud New Yorgi Metropolitani kunstimuuseumi eksperdid, kirjutas BBC.

New York Timesi teatel tuli geniaalse kunstniku visand päevavalgele, kui Tajani oksjonile toodi 14 raamimata joonistust. Ühe pildi puhul arvasid eksperdid, et selle on teinud vasakukäeline kunstnik. Pildi tagaküljel on kaks väiksemat teadusalast joonistust. Metropolitani muuseumi ekspert Carmen C Bambach kinnitas, et töö kuulub da Vincile, kes oli vasakukäeline.