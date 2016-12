Vene opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi teatas, et kavatseb osaleda Venemaa presidendi valimistel 2018. aastal.

"Lähen valimistele programmiga, kuidas teha Venemaad õiglaseks ja kaasaegseks. Kuidas ohjeldada korruptsiooni. Kuidas muuta Venemaa rikkus iga pere jõukuseks (…),“ teatas Navalnõi.

Navalnõi on veendunud, et kõik tema vastu algatatud kriminaalasjad kvalifitseerib Euroopa kohus inimõiguste järgi poliitilisteks ning need tühistatakse, vahendas Interfax. Seoses sellega on tal "täielik juriidiline ja moraalne õigus kandideerida Venemaa presidendiks“.

Presidendivalimised toimuvad Venemaal 11. märtsil 2018.