Veebis näivad kõik kleidid nii ilusad ja ahvatlevad, mistõttu julgevad paljud võtta riski ja ihaldatud kleit omale tellida. Kas alati on aga saabuv kaup see, mida nägid veebilehel müüdavat...

Naised on otsustanud aga kokku hoida ja üksteist hoiatada, mistõttu loodi Facebooki lehekülg, kus kõik pettunud saavad oma inetuid kogemusi jagada, vahendab The Sun.

Nii on naised postitanud fotosid kleitidest ja seelikutest, mida oodates on naised unistanud pidudest, kus nad neid rõivastes säravad ja pilke püüavad. Kui aga kaup kohale on jõudnud... Siis ei tea, et kuhu joosta...

Mida teha kleidiga, kust rinnad välja jäävad rippuma... Või kleidiga, mis meenutab lihtsalt rippuvat riiet...

