Psühholoogid toonitavad värskes artiklis, et jõulumaagia võib laste moraalse kompassi jäädavalt viltu nihutada. Kui laps saab teada, et jõulutaati ja päkapikke polegi tegelikult olemas, võib ta kaotada usalduse oma isa-ema vastu.

Teadusajakirjas Lancet Psychiatry avaldatud artikli autorid väidavad, et lastele valetamine võib kaasa tuua valusaid tagajärgi. Ka selline ilus vale nagu jõuluvana võib õõnestada usku ema-isa vastu ja põhjustada tohutut pettumust.

"Müüt jõuluvanast on nii põhjalik ja kauane laste ja vanemate vaheline vale, et kui suhe on niigi haavatav, võib see [tõe selgumine] osutuda hukatuslikuks," seletab uurimuse kaasautor, Austraalia psühholoog Kathy McKay.

"Kui vanemad nii veenvalt ja nii kaua valetavad, siis mida nad võivad veel kokku valetada?" kirjeldab McKay laste võimalikku mõttekäiku jõulumüüdi purunemisel.