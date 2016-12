Aleppos on sõjategevus lõppenud, teatas Venemaa esindaja ÜROs Vitali Tšurkin.

Tšurkin ütles, et valitsus on taastanud kontrolli linna piirkondade üle, mis olid mässuliste kontrolli all. "Vastavalt viimastele teadetele, mille me saime viimase tunni jooksul, on sõjategevus Aleppo idaosas lõppenud,“ ütles Tšurkin. "Lepingu järgi võitlejad lahkuvad.“

Kui teade leiab kinnitust, tähistab see rohkem kui neli aastat kestnud lahingute lõppu, vahendas BBC. Tšurkini teadet on kinnitanud ka mässulised.

Mässulised on tõmbunud viimastel kuudel Aleppos tagasi, kui linna on rünnanud Süüria valitsusväed Venemaa õhujõudude toetusel.

ÜRO inimõiguste ameti teatel on neil usaldusväärsed tõendid, et linna neljas piirkonnas on tapetud 82 tsiviilisikut, kuid hukkunuid on palju enam.