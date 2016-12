Teisipäeval esitles TV3 Südalinna sisustussalongis teise hooaja küpsetamissaadet "Eesti parim pagar".

Žüriis on efektne kokandusprofessionaal Angelika Kang, saadet juhib kogemustega telekala Alari Kivisaar. Žüriisse on oodata kuulsaid, kummalisi ja kauneid külalisi, aga kes kroonitakse järgmise aastanumbri sees Eestimaa parimaks koduküpsetajaks, seda meie veel ei tea.

Heida pilk saate esitlusele ja jäta meelde, millised need inimesed on. Saate lõpus on juba hoopis teine olukord. Kindel on see, et televaatajaid ootavad ees higi ja pisarad, mida võitjakspürgijatel valada tuleb. Tänane algus oli aga üpris rõõmsameelne.

Esimese hooaja küpsetussaates tuli võitjaks kodupagar Krista Ismael.